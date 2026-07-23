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14:10, 23 июля 2026ЦенностиЭксклюзив

Стилист назвал россиянкам маскирующие грязные волосы модные прически

Стилист Александр Аванесов: Низкий пучок и французский твист маскируют грязные волосы
Мария Винар

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал россиянкам модные прически, которые маскируют грязные волосы. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Если волосы еще выглядят свежими по длине, а жирный блеск заметен только у корней, то не обязательно мыть голову, особенно если нет времени. Более того, волосы на второй или третий день часто лучше держат форму: они меньше рассыпаются, приобретают текстуру и легче собираются в пучки, косы и другие укладки», — отметил стилист.

Так, в связи с этим Аванесов порекомендовал для такого случая присмотреться к гладким низким пучкам, хвосту и прическе с боковым пробором с заколками. Кроме того, специалист особенно выделил французский твист. «Соберите волосы у затылка, скрутите их внутрь вертикальным валиком и закрепите шпильками или крупной заколкой-крабом. Не стремитесь спрятать каждую выбившуюся прядь», — пояснил он.

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Также, по словам эксперта, скрыть грязные волосы можно с помощью пучка из косы, на создание которого потребуется около пяти минут. «Соберите низкий хвост, заплетите его в косу, оберните вокруг основания и закрепите шпильками. Волосы получат четкую форму, а несвежие корни станут частью гладкой укладки», — поделился собеседник издания.

В своем перечне Аванесов также упомянул укладку с широким ободком и низкую косу. Он уточнил, что вторая прическа поможет привести в порядок волосы, которые начали путаться или пушиться. По его мнению, для повседневного образа могут подойти свободная трехпрядная коса, начинающаяся у основания шеи, «рыбий хвост» и «канатный жгут».

Что касается девушек с короткими стрижками, то стилист посоветовал им сделать боковой пробор, нанести небольшое количество геля на ладони и зачесать волосы за уши, распределив при этом средство по прядям тонким слоем.

В заключение Аванесов призвал не укладывать волосы в перечисленные прически каждый день, поскольку постоянное натяжение их травмирует и приводит к тракционной алопеции.

В июне прошлого года бренд-стилист «Шевелюр» Яна Кондратьева назвала спасающие от жары прически.

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