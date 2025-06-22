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16:32, 22 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Стилист назвала россиянкам спасающие от жары прически

Стилист Яна Кондратьева: Небрежный пучок и низкий хвост спасут от жары
Мария Винар

Фото: Adam Winger / Unsplash

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам прически, которые могут спасти от жары. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению эксперта, в горячий сезон женщинам стоит носить небрежный пучок. Кондратьева посоветовала использовать для его создания специальную заколку-бублик или просто немного завить волосы перед укладкой. «Легкий беспорядок только придает образу шарм и неповторимость», — отметила она.

Кроме того, во время жары можно делать низкие хвосты и пляжные волны. Кондратьева считает, что такие прически не только практичны, но и подходят для неформальных прогулок и вечеринок.

Также собеседница издания упомянула косы и жгуты. «Они отлично удерживают волосы и открывают шею, что особенно важно в летний зной. Косы и жгуты легко фиксируются и долго держатся, что позволяет оставаться уверенной в своем внешнем виде в любой ситуации», — подчеркнула Кондратьева и напомнила о дополнительных аксессуарах, например, о крабиках, ободках и шелковых платках.

В заключение стилист напомнила о прическе с мокрым эффектом у корней и легким беспорядком по длине. «Это сочетание стиля и комфорта идеально подходит для лета. Мокрый эффект у корней создает ощущение свежести, в то время как легкий беспорядок по длине добавляет динамичности», — объяснила она.

В феврале стилист Яна Кондратьева назвала самые модные прически на лето 2025 года.

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