Россиянкам назвали самые модные прически на весну и лето

Стилист Яна Кондратьева назвала текстурную прическу самой модной на весну и лето

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные прически на весну и лето. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на стрижку боб с прямым срезом, который может придать волосам объем и подойдет любому типу лица. Вдобавок Кондратьева порекомендовала присмотреться к текстурным прическам, где отсутствует ровный срез, а пряди разной длины чередуются между собой.

Кроме того, специалист отметила прямую челку, а также стрижки с геометрическими линиями. В то же время актуальными станут прически с гладкими пучками, кудрями или легкими волнами.

Помимо прочего, Кондратьева рассказала о трендах в окрашивании волос. По ее мнению, популярность не утратит шоколадный цвет и его различные оттенки. «Окрашивание в такой цвет выполняется без сложных техник — в один тон от корней до кончиков волос. В отличие от черного шоколадный цвет подойдет практически всем. Он смотрится максимально естественно и свежо», — подчеркнула собеседница издания.

Также модными останутся окрашивания под названиями Cinnamon cookie butter и Cherry cola hair. В первом случае оно представляет собой теплый, карамельно-коричневый оттенок с золотистыми и медовыми переливами, а во втором — глубокий темно-красный. Стилист уточнила, что в последнем используются техники окрашивания как балаяж, омбре или традиционное мелирование с целью придать цвету объем и глубину.

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