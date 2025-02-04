Объемные укладки из 1990-х вновь вернулись в моду

NYP: Объемные укладки на брашинг вновь вернулись в моду из 1990-х годов

Объемные укладки на брашинг, которые были особенно популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Согласно материалу, небрежные объемные локоны, выполненные на расческу-брашинг, стали актуальны как среди знаменитостей, так и среди их поклонников. Звездный парикмахер Жюстин Марьян считает, что во время пандемии общество стремилось к естественности, а сейчас, напротив, предпочитает более драматичные образы.

«Объем точно будет в топе причесок в 2025 году», — высказалась стилистка. С ее мнением согласилась сотрудница лондонского слона Duck & Dry Фатима Навид. «Такие укладки востребованы у наших клиентов сейчас», — дополнила она.

Одним из главных адептов подобных причесок считают певицу Сабрину Карпентер. Помимо нее, с объемными укладками появлялись на публике модель Кайя Гербер, чья мать Синди Кроуфорд популяризировала такую прическу в 90-х, а также телезвезда Кайли Дженнер и другие инфлюэнсеры.

В январе был раскрыт способ Кейт Миддлтон держаться уверенно на публике с помощью прически.