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16:22, 30 января 2025Ценности

Раскрыт способ Кейт Миддлтон держаться уверенно на публике с помощью прически

The Sun: Кейт Миддлтон поправляет прическу перед встречей с публикой
Мария Винар

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла способ принцессы Уэльской Кэтрин держаться уверенно на публике с помощью прически. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Специалист заметила, что перед тем, как поприветствовать человека, Миддлтон обязательно поправляет волосы. По ее мнению, данное действие несет в себе два психологических смысла. В первую очередь таким жестом она располагает к себе людей. «Это своеобразное понижение статуса, которое заставляет людей чувствовать себя более комфортно рядом с ней», — объяснила Джеймс.

В то же время это действие помогает человеку успокоиться при встрече с незнакомыми людьми. «Король Карл III поправляет манжеты или похлопывает по карману, принц Уильям касается талии или проверяет галстук, а Кейт поглаживает себя по волосам. Эти ритуалы прикосновений к себе успокаивают», — пояснила собеседница издания.

Ранее Джеймс разглядела тайный смысл в интимном моменте Миддлтон и принца Уильяма на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году.

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