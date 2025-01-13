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20:16, 13 января 2025Ценности

В интимном моменте Кейт Миддлтон и принца Уильяма на красной дорожке увидели тайный смысл

Мария Винар

Фото: Samir Hussein / WireImage

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс увидела тайный смысл в интимном моменте принцессы Уэльской Кэтрин и принца Уильяма на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

Специалист обратила внимание, что папарацци успели запечатлеть, как Кейт Миддлтон похлопала супруга по ягодицам. По ее мнению, данное действие со стороны королевской особы — это больше, чем флирт. «Жест начался с того, что она развела большой палец на правой руке. Так, она дала понять, что хочет взять мужа за руку. Уильям не ответил ей взаимностью. На это Кейт похлопала его по ягодицам. Это выглядело отчасти сексуально, и отчасти это было игривым упреком за то, что он пропустил ее невербальный сигнал», — объяснила Джеймс и уточнила, что Уильяму понравился такой флирт со стороны супруги, поскольку он показал поднятый палец ввех, который, в свою очередь, является «классическим мужским сигналом, указывающим на удовольствие».

Кроме того, собеседница портала предположила, что таким жестом Миддлтон ответила на слова брата Уильяма, принца Гарри, о том, что мужчины королевской семьи женятся только на «вписывающихся в шаблоны» женщинах. «Кейт всем своим видом показывает, что ее не следует вписывать ни в какие рамки», — заключила она.

В ноябре прошлого года эксперт чтения по губам Никола Хиклинг раскрыла мнение Кейт Миддлтон по поводу нового имиджа принца Уильяма, который появился на публике с бородой.

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