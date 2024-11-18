Кейт Миддлтон назвала бороду принца Уильяма возбуждающей

Эксперт чтения по губам Хиклинг: Миддлтон назвала бороду мужа возбуждающей

Эксперт чтения по губам Никола Хиклинг раскрыла мнение Кейт Миддлтон по поводу нового имиджа принца Уильяма, который появился на публике с бородой. Материал на эту тему публикует Page Six.

Принцесса Уэльская впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии — ее заметили в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. На балконе она беседовала с Софи Уэссекской, герцогиней Эдинбургской, после чего король Карл III объявил минуту молчания. По словам Хиклинг, Миддлтон назвала бороду супруга возбуждающей.

Собеседница издания уточнила, что такой ответ принцесса дала на вопрос герцогини о том, нравится ли ей новый имидж мужа. «Я нахожу ее весьма возбуждающей», — сказала Миддлтон.

До этого сообщалось, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Она перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально отсутствие принцессы Уэльской объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.