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18:20, 18 ноября 2024Ценности

Кейт Миддлтон назвала бороду принца Уильяма возбуждающей

Эксперт чтения по губам Хиклинг: Миддлтон назвала бороду мужа возбуждающей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Уильям, принц Уэльский

Уильям, принц Уэльский. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Эксперт чтения по губам Никола Хиклинг раскрыла мнение Кейт Миддлтон по поводу нового имиджа принца Уильяма, который появился на публике с бородой. Материал на эту тему публикует Page Six.

Принцесса Уэльская впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии — ее заметили в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. На балконе она беседовала с Софи Уэссекской, герцогиней Эдинбургской, после чего король Карл III объявил минуту молчания. По словам Хиклинг, Миддлтон назвала бороду супруга возбуждающей.

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Собеседница издания уточнила, что такой ответ принцесса дала на вопрос герцогини о том, нравится ли ей новый имидж мужа. «Я нахожу ее весьма возбуждающей», — сказала Миддлтон.

До этого сообщалось, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Она перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально отсутствие принцессы Уэльской объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.

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