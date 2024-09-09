Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака

Супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон завершила лечение от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака. Об этом она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Миддлтон заметила, что в скором времени вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи и примет участие в нескольких публичных мероприятиях.

Делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака, — это теперь мой главный приоритет. Хотя химиотерапия закончена, мне предстоит долгий путь к исцелению и полному восстановлению. Я буду по-прежнему справляться с каждым днем по мере его наступления, не тревожась о будущем. Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и приму участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, как только смогу Кейт Миддлтон

Менее месяца назад издание Daily Beast сообщало со ссылкой на анонимные придворные источники, что никаких планов, касающихся возвращения Кейт Миддлтон к прежнему графику работы, нет.

Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора.

В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. После этого она снова надолго замолчала. 15 июня она приняла участие в параде Trooping the Colour, проводившемся в честь дня рождения короля Карла III.