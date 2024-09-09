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19:03, 9 сентября 2024Из жизни

Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака

Супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон завершила лечение от рака

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака. Об этом она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Миддлтон заметила, что в скором времени вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи и примет участие в нескольких публичных мероприятиях.

Делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака, — это теперь мой главный приоритет. Хотя химиотерапия закончена, мне предстоит долгий путь к исцелению и полному восстановлению. Я буду по-прежнему справляться с каждым днем по мере его наступления, не тревожась о будущем. Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и приму участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, как только смогу

Кейт Миддлтон
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Менее месяца назад издание Daily Beast сообщало со ссылкой на анонимные придворные источники, что никаких планов, касающихся возвращения Кейт Миддлтон к прежнему графику работы, нет.

Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора.

В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. После этого она снова надолго замолчала. 15 июня она приняла участие в параде Trooping the Colour, проводившемся в честь дня рождения короля Карла III.

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      Олег Парамонов
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