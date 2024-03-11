Первое фото Кейт Миддлтон после болезни признали поддельным

Британская королевская семья вторую неделю безуспешно борется со слухами об «исчезновении» Кейт Миддлтон — супруги принца Уильяма, который унаследует престол после Карла III. Принцесса не появлялась на публике с декабря 2023 года, и ее поклонники опасаются, что она лежит в коме или подала на развод. Чтобы развеять подозрения, в выходные Кенсингтонский дворец опубликовал первое официальное фото Кейт после болезни. Однако это лишь подлило масла в огонь: крупнейшие информационные агентства признали снимок поддельным и отказались его распространять.

Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото Кейт Миддлтон за два месяца

10 марта Кейт Миддлтон впервые за долгое время обратилась к поклонникам в соцсети. На прилагающемся фото она позировала в цветущем саду в окружении детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

В посте Кейт Миддлтон поблагодарила всех за добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Кроме того, она поздравила подписчиков с Днем матери, который тогда праздновали в Великобритании.

Это был первый официальный снимок Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости, которую она неожиданно перенесла в январе

Принцесса Уэльская исчезла из поля зрения СМИ еще до официального объявления о болезни. Последнее мероприятие с ее участием состоялось 25 декабря 2023 года. Прежде она никогда не отсутствовала так долго.

Первое официальное фото Кейт Миддлтон после операции Фото: @princeandprincessofwales

Следы небрежного редактирования снимка породили сомнения в его подлинности

Поклонники Кейт Миддлтон с самого начала считали, что королевская семья что-то скрывает. Они объясняли затянувшееся молчание принцессы Уэльской серьезной болезнью, комой и даже разводом, который принц Уильям якобы пытается скрыть.

Новое официальное фото принцессы Уэльской лишь укрепило их сомнения. Сторонники теорий заговора об «исчезновении» Кейт Миддлтон обратили внимание на необычно зеленый для раннего марта сад и странный жест принца Луи, демонстрирующего скрещенные пальцы. Кроме того, на снимке у Кейт почему-то не было ни обручального кольца, ни кольца, подаренного ей в честь помолвки, без которых она почти никогда не появляется на публике.

Подозрительнее всего было небрежное редактирование, которому явно подвергся снимок. В частности, в глаза бросался рукав кофты дочери Кейт Миддлтон с неестественно сдвинутой манжетой. Кроме того, большой прямоугольный участок на груди принцессы был заменен и сильно размыт. Это становилось заметно, если осветлить фото.

Вскоре в подлинности снимка, распространенного Кенсингтонским дворцом, усомнились и крупнейшие информационные агентства

Associated Press отказалось распространять фото и заявило, что оно «подверглось цифровым манипуляциям». К нему присоединились Reuters, Agence France-Presse и крупнейший фотобанк Getty Images.

Поклонники заметили следы редактирования на манжете дочери принцессы Фото: @princeandprincessofwales

В посте от имени Кейт Миддлтон огрехи объяснены тем, что она сама отредактировала снимок

В понедельник, 11 марта, аккаунт Кенсингтонского дворца в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал новый пост, подписанный Кейт Миддлтон. В нем она пыталась объяснить странности, замеченные на ее официальной фотографии.

Миддлтон утверждает, что самостоятельно отредактировала снимок в фоторедакторе.

Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести извинения за всю путаницу, возникшую из-за фотографии, которую мы выложили вчера. Я надеюсь, что все отлично провели День матери. К. Кейт Миддлтон

При этом источник издания Daily Mirror во дворце рассказал, что фотографию якобы сделал не профессиональный фотограф, а муж Кейт Миддлтон — принц Уильям.

Их королевские высочества хотели предложить публике неформальную фотографию всей семьи вместе в День матери. Принцесса внесла небольшие изменения, о чем и рассказала в своем заявлении в социальных сетях. Семья провела День матери вместе, и все прошло чудесно источник Daily Mirror

Клиника, в которой лечилась Кейт Миддлтон Фото: Hannah McKay / Reuters

Принц Уильям отказался отвечать на вопросы о здоровье Кейт, ее участие в июньском параде отменено

Королевская семья несколько недель игнорировала слухи и теории заговора об «исчезновении» Кейт Миддлтон. Кенсингтонский дворец прервал молчание лишь в конце февраля, когда на ее отсутствие обратили внимание крупнейшие мировые СМИ. «Мы с самого начала ясно объяснили, что принцесса Уэльская вернется лишь после Пасхи», — заявил пресс-секретарь принцессы Уэльской.

4 марта в американской прессе появилась первая фотография Кейт Миддлтон после болезни, якобы сделанная папарацци. Ее сняли недалеко от Виндзорского замка на пассажирском сиденье автомобиля, который вела ее мать Кэрол Миддлтон.

Подлинность этого кадра также вызвала сомнения у поклонников принцессы Уэльской. По какой-то причине его качество было заметно ниже, чем у других снимков папарацци, сделанных в аналогичных условиях, а внешность женщины со снимка несколько отличалась от Кейт Миддлтон с парадных фотографий.

В тот же день принц Уильям отказался обсуждать здоровье «исчезнувшей» жены во время визита в Уэльс. Вопрос о состоянии Кейт Миддлтон прозвучал, когда он направлялся к стадиону «Рейскорс Граунд» в городе Рексем. «Уильям, как Катерина?» — спросил кто-то из зевак. Принц не стал отвечать и пошел дальше.

На следующий день с сайта британской армии удалили информацию об участии Миддлтон в параде, который пройдет в июне в честь дня рождения короля

Накануне ее имя заметили в списке участников на странице с билетами для зрителей парада. Британская пресса сочла это признаком того, что к началу июня «исчезнувшая» принцесса завершит лечение после операции на брюшной полости. До этого были известны лишь приблизительные сроки ее возвращения: это должно было произойти после католической Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая.

Утверждается, что информация об обещанном появлении Кейт Миддлтон на публике была опубликована без одобрения Кенсингтонского дворца. Неизвестно, означает ли это, что ее участие в параде отменено.