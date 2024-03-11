Раскрыта тайна аномалий на отозванном СМИ снимке Кейт Миддлтон после болезни

Кейт Миддлтон сама отредактировала вызвавшее вопросы у поклонников фото с детьми

Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон заявила, что это она отредактировала свою фотографию с детьми, вызвавшую множество вопросов у ее поклонников и СМИ из-за странного фотомонтажа, и извинилась. Пост от ее лица появился в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, в социальной сети X (бывший Twitter).

«Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести извинения за всю путаницу, возникшую из-за фотографии, которую мы выложили вчера. Я надеюсь, что все отлично провели День матери. К.», — сказано в сообщении, раскрывшем тайну аномалий на снимке вроде пропавшего куска манжеты и странной формы каблука. Это также первый текстовый пост от лица Кейт Миддлтон, опубликованный после сообщений о ее болезни.

Источник издания Daily Mirror во дворце сообщил, что сам снимок, позже отозванный СМИ, сделал принц Уильям. «Их королевские высочества хотели предложить публике неформальную фотографию всей семьи вместе в День матери. Принцесса внесла небольшие изменения, о чем и рассказала в своем заявлении в социальных сетях. Семья провела День матери вместе, и все прошло чудесно», — добавил он.

Ранее ведущие мировые СМИ отозвали опубликованный Кенсингтонским дворцом снимок принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей из-за подозрений, что он мог быть отредактирован. Недочеты на снимке подогрели теории заговора о том, где на самом деле может находиться Миддлтон. Фотография появилась в социальных сетях пары 10 марта, когда в Великобритании отмечают День матери.

Также поклонники обратили внимание, что на снимке у Миддлтон нет ни обручального кольца, ни кольца, подаренного ей в честь помолвки, без которых она почти никогда не появляется на публике. Это подпитывает слухи, которые связывали ее двухмесячное отсутствие с тем, что она якобы намеревается развестись.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике, а дворец не публиковал ее фотографии и видео с 25 декабря 2023 года. Это породило многочисленные слухи и теории заговора, которые объясняют ее исчезновение. 4 марта папарацци впервые за два месяца заметили ее недалеко от Виндзорского замка.