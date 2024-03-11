Ведущие мировые СМИ отозвали фото принцессы Уэльской

Зарубежные агентства Reuters и AP отозвали фото принцессы Уэльской Миддлтон

Ведущие мировые СМИ отозвали ранее опубликованный Кенсингтонским дворцом снимок принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей из подозрений, что он мог быть отредактирован. Об этом пишет Daily Mail.

«Зарубежные агентства, включая Reuters, AP, Getty и AFP, отозвали фото, заявив, что оно, возможно, было подвергнуто цифровым манипуляциям», — говорится в сообщении.

Газета указала, что в сети обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты были обработаны в графическом редакторе. Пользователи также заметили неестественный каблук одного из ботинок Шарлотты. Некоторые также отметили отсутствие кольца на левой руке принцессы Уэльской.

Как отмечает издание, недочеты на снимке подогрели теории заговора о том, где на самом деле может находиться Миддлтон. В Кенсингтонском дворце отказались давать комментарий по поводу ошибок при редактировании фото.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике, а дворец не публиковал ее фотографии и видео с 25 декабря 2023 года. Это породило многочисленные слухи и теории заговора, которые объясняют ее исчезновение. 4 марта папарацци впервые за два месяца заметили ее недалеко от Виндзорского замка.