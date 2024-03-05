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11:30, 5 марта 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые с декабря сфотографировали после ее «исчезновения»

TMZ: Кейт Миддлтон заметили у Виндзорского замка впервые с декабря

Фото: Frank Augstein / Reuters

Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые попала в объективы камер после перенесенной в январе операции. Об этом сообщает TMZ.

Миддлтон заметили и сфотографировали в понедельник, 4 января, недалеко от Виндзорского замка. Она ехала на пассажирском сиденье автомобиля, который вела ее мать Кэрол Миддлтон. Это первый снимок принцессы после последнего появления на публике в декабре и появления слухов о мрачных причинах ее исчезновения.

На Кейт Миддлтон были солнцезащитные очки. Других родственников, кроме матери, в автомобиле замечено не было.

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29 января Кейт Миддлтон выписали после операции на брюшной полости. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.

Загадочное исчезновение супруги наследника британского престола привлекло внимание конспирологов и мировой прессы. Появились слухи о ее серьезной болезни, разводе с принцем Уильямом и даже побоях.

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      Алиса Удовик
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