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21:26, 29 января 2024Из жизни

Кейт Миддлтон провела в больнице 14 дней после операции на животе

Daily Mail: Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уильяма, выписали из больницы после операции на животе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Миддлтон провела в больнице 14 дней. Ожидается, что в ближайшее время она продолжит восстанавливаться дома и не будет участвовать в официальных мероприятиях по меньшей мере до католической Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая.

Миддлтон госпитализировали в одну из лондонских клиник 16 января. В тот же день ее прооперировали. По заявлению официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым.

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Причина госпитализации не раскрывалась, однако, по информации People, процедура не связана с онкологическим заболеванием. Издание Daily Mail цитировало британского врача Мартина Скурра, предположившего, что возможными поводами для операции могли быть удаление аппендицита, камней в желчном пузыре и кисты яичника. Еще одной причиной могла быть грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.

Ранее косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.

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      Олег Парамонов
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