Кейт Миддлтон провела в больнице 14 дней после операции на животе

Daily Mail: Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе

Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уильяма, выписали из больницы после операции на животе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Миддлтон провела в больнице 14 дней. Ожидается, что в ближайшее время она продолжит восстанавливаться дома и не будет участвовать в официальных мероприятиях по меньшей мере до католической Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая.

Миддлтон госпитализировали в одну из лондонских клиник 16 января. В тот же день ее прооперировали. По заявлению официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым.

Причина госпитализации не раскрывалась, однако, по информации People, процедура не связана с онкологическим заболеванием. Издание Daily Mail цитировало британского врача Мартина Скурра, предположившего, что возможными поводами для операции могли быть удаление аппендицита, камней в желчном пузыре и кисты яичника. Еще одной причиной могла быть грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.

Ранее косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.