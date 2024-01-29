Кейт Миддлтон провела в больнице 14 дней после операции на животе
Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уильяма, выписали из больницы после операции на животе. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Миддлтон провела в больнице 14 дней. Ожидается, что в ближайшее время она продолжит восстанавливаться дома и не будет участвовать в официальных мероприятиях по меньшей мере до католической Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая.
Миддлтон госпитализировали в одну из лондонских клиник 16 января. В тот же день ее прооперировали. По заявлению официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым.
Причина госпитализации не раскрывалась, однако, по информации People, процедура не связана с онкологическим заболеванием. Издание Daily Mail цитировало британского врача Мартина Скурра, предположившего, что возможными поводами для операции могли быть удаление аппендицита, камней в желчном пузыре и кисты яичника. Еще одной причиной могла быть грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.
Ранее косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.