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10:43, 8 декабря 2023Ценности

Косметолог раскрыла секреты молодости Кейт Миддлтон

Фото: Jonathan Brady / Reuters

Практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Принцессы Уэльской Кэтрин. Интервью с ней публикует The Sun.

По словам специалистки, Кейт Миддлтон выглядит визуально моложе с помощью «кройдонской подтяжки лица» — прически, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел. Таким образом кожа на лбу и лице подтягивается вверх, а морщины при этом сглаживаются. Монаршая особо часто убирает волосы за тиары, чтобы добиться упомянутого эффекта.

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Среди прочего собеседница издания отметила, что жена принца Уильяма ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания и правильно ухаживает за кожей. Кроме того, визажисты делают знаменитости правильный макияж, подчеркивая достоинства ее внешности и скрывая недостатки.

Визажистка Эми Бейтс, в свою очередь, обратила внимание читателей на форму и густоту бровей герцогини. «С годами брови Кейт стали только гуще, поскольку такая форма акцентирует внимание на глазах, а не морщинах на коже. К тому же визажисты перешли на более спокойные, и бронзовые тона в макияже, чтобы не подчеркивать признаки старения», — заключила она.

В ноябре журналист Омид Скоби объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане. Королевская семья вынуждала их копировать образы матери своих мужей, отметил он.

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      Карина Черных
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