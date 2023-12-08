Косметолог раскрыла секреты молодости Кейт Миддлтон

Практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Принцессы Уэльской Кэтрин. Интервью с ней публикует The Sun.

По словам специалистки, Кейт Миддлтон выглядит визуально моложе с помощью «кройдонской подтяжки лица» — прически, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел. Таким образом кожа на лбу и лице подтягивается вверх, а морщины при этом сглаживаются. Монаршая особо часто убирает волосы за тиары, чтобы добиться упомянутого эффекта.

Среди прочего собеседница издания отметила, что жена принца Уильяма ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания и правильно ухаживает за кожей. Кроме того, визажисты делают знаменитости правильный макияж, подчеркивая достоинства ее внешности и скрывая недостатки.

Визажистка Эми Бейтс, в свою очередь, обратила внимание читателей на форму и густоту бровей герцогини. «С годами брови Кейт стали только гуще, поскольку такая форма акцентирует внимание на глазах, а не морщинах на коже. К тому же визажисты перешли на более спокойные, и бронзовые тона в макияже, чтобы не подчеркивать признаки старения», — заключила она.

В ноябре журналист Омид Скоби объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане. Королевская семья вынуждала их копировать образы матери своих мужей, отметил он.