Биограф объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане

Королевская семья вынуждала Кейт Миддлтон и Меган Маркл подражать стилю принцессы Дианы. Об этом сообщает Page Six, публикуя отрывок из книги Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival.

Автор книги Омид Скоби заявил, что супруги принцев Уильяма и Гарри регулярно копировали образы матери своих мужей, а также носили принадлежащие ей предметы гардероба. «За последние годы косплей Дианы стал визитной карточкой Дворца. Неудивительно, ведь культовый стиль принцессы включал многие актуальные сейчас тренды», — объяснил журналист.

По словам Скоби, все наряды монарших особ, которые каким-либо образом подражали образам принцессы Дианы, обсуждались с ее сыновьями. «В некоторые моменты это смотрелось как приятный жест. Но иногда возникает легкое чувство тошноты, когда осознаешь, что все это организовано той же самой системой, которая заставляла саму Диану страдать», — заключил эксперт.

В декабре 2022 года журналисты Daily Mail раскрыли многомиллионную стоимость новой одежды Меган Маркл. Редакторы портала проанализировали предметы гардероба Маркл, в которых она появлялась на публике только в прошлом году. Выяснилось, что общая цена нарядов и украшений составила 78,9 тысячи фунтов стерлингов, что на 20 тысяч фунтов стерлингов больше по сравнению с 2021 годом.