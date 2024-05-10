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13:52, 10 мая 2024Экономика

Фармкомпания потеряла десятки миллионов долларов после скандала с БАД

Фармкомпания Kobayashi Pharmaceutical потеряла $24 млн из-за скандала с БАД

Фото: Tara Todras-Whitehill / AP

Японская фармкомпания Kobayashi Pharmaceutical потеряла 24 миллиона долларов из-за скандала с биологически активными добавками (БАД). Это следует из финансового отчета фирмы, опубликованного на ее официальном сайте.

По данным компании, такой размер убытков фирма понесла из-за отзыва части продукции и издержек, понесенных из-за скандала, который в компании назвали инцидентом.

Известно, что более 1300 человек обратились к врачам с симптомами отравления после употребления БАД с добавкой из красного риса. 250 человек были госпитализированы.

Применявшийся в производстве красный рис дрожжевой кодзи получают благодаря ферментации и плесени Monascus purpureus. В США распространение добавок с экстрактом этого риса запрещено, так как в нем содержится монаколин К, отпускающийся только по рецепту.

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      Марк Леонов
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