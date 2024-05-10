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13:47, 10 мая 2024Россия

Слуцкий предложил Мишустину Бута на пост главы ведомства авиации

Слуцкий предложил Бута на пост главы ведомства, отвечающего за вопросы авиации
СюжетВыборы президента России 2024
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил кандидатуру бизнесмена и депутата Виктора Бута на пост главы ведомства, которое ответственно за вопросы авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение прозвучало во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра России Михаила Мишустина с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года из США, где находится в одной из тюрем по обвинению в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в аэропорту Шереметьево за попытку провезти в страну наркотики.

Осенью прошлого года бизнесмен избрался в Законодательное собрание Ульяновской области.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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