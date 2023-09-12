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12:57, 12 сентября 2023Россия

Российский бизнесмен Бут стал депутатом

Бизнесмен Бут избрался в Законодательное собрание Ульяновской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский бизнесмен Виктор Бут избрался в Законодательное собрание Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Бут избрался по партийному списку, отметил собеседник агентства.

В июле ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты Ульяновской области. При этом еще весной 2023 года россиянин заявил, что не планирует «вообще никуда выдвигаться».

Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года из США, где находится в одной из тюрем по обвинению в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в аэропорту Шереметьево за попытку провезти в страну наркотики.

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    Алан Босиков
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