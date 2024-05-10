Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина

Путин: правительство России при Мишустине сделало немало за предыдущие годы

Президент России Владимир Путин объяснил выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, правительство при Мишустине сделало многое за предыдущие годы при том, что условия для реализации деятельности были трудными.

«Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало, и, мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу, и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства», — подчеркнул Путин.

Отмечается, что президент РФ уже провел встречу с кандидатом на пост премьер-министра перед тем, как Мишустин посетил Государственную думу.

Кадры с прибытием его кортежа появились в соцсетях примерно в 12:12 по московскому времени. Уточняется, что в Госдуме Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ.