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12:15, 10 мая 2024Россия

Мишустин прибыл в Госдуму

Михаил Мишустин прибыл в Госдуму

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, прибыл в Государственную думу (ГД). Об этом сообщает ТАСС.

Кадры с прибытием его кортежа появились в соцсетях примерно в 12:12 по московскому времени. Уточняется, что в Госдуме Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ.

Утром 10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства.

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