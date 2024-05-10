Михаил Мишустин прибыл в Госдуму

Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, прибыл в Государственную думу (ГД). Об этом сообщает ТАСС.

Кадры с прибытием его кортежа появились в соцсетях примерно в 12:12 по московскому времени. Уточняется, что в Госдуме Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ.

Утром 10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства.