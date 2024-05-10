Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра России. Кого предложил президент и какие вопросы зададут депутаты?

Володин: Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства Вячеслав Володин спикер Госдумы

6 мая Путин поблагодарил уходящее в отставку правительство страны за совместную работу.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Путина во вторник, 7 мая. В этот день российский лидер подписал указ о сложении правительством полномочий, уточнялось, что кабмин при этом продолжит исполнять свои обязанности.

До этого распоряжение о сложении полномочий правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Процедура прошла в соответствии с Конституцией и с законом «О Правительстве Российской Федерации».

Правительство впервые будет сформировано по новым правилам

Володин отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров. Соответствующие полномочия закреплены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти Вячеслав Володин спикер Госдумы

Он добавил, что ответственность за результат будут нести как правительство, так и депутаты Госдумы.

Обсуждение кандидатуры премьер-министра пройдет во всех фракциях 10 мая, а в 14:00 по московскому времени начнется пленарное заседание.

В этот раз кабмин будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума. Это не коснется «силового блока», в который входит МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, — их руководителей президент назначит только после консультаций с Совфедом.

Володин анонсировал вопросы новому премьер-министру

Володин уточнил, что заседание откроется докладом Михаила Мишустина, затем прозвучат вопросы парламентариев и выступления представителей фракций, после чего пройдет голосование об утверждении кандидатуры главы правительства.

Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным Вячеслав Володин спикер Госдумы

Среди приоритетов, обозначенных главой госудрства — демографическая и молодежная политика, поддержка семей, повышение благосостояния граждан, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности России.

Ранее Володин сообщил, что к ушедшему в отставку правительству России есть вопросы. По его словам, у правительства были успехи, однако ряд проблем в России так и остались нерешенными. В качестве вызовов, с которыми встретился кабмин, председатель Госдумы отметил пандемию коронавируса.

7 мая Путин вступил в должность президента России. Этот срок для главы государства станет пятым по счету, он продлится шесть лет. Политик одержал победу на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года, набрав 87,28 процента голосов.

В речи во время вступления в должность президента Путин заявил, что сохранение вековых традиций и ценностей является ключевым приоритетом России. По его мнению, поддержка многовековых семейных ценностей и дальше будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, а также все уровни власти.

