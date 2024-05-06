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16:19, 6 мая 2024Россия

Путин поблагодарил уходящее в отставку правительство

Президент России Путин поблагодарил правительство за совместную работу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поблагодарил уходящее в отставку правительство страны за совместную работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые коллеги! Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин 6 мая будет проводить подготовку к инаугурации. Он проведет ряд мероприятий, внутренних встреч и совещаний. О каких конкретно встречах идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил.

Инаугурация Путина состоится 7 мая. После нее правительство уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.

ЖЗЛ
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