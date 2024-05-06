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11:54, 6 мая 2024Россия

В Кремле высказались о подготовке Путина к инаугурации

Песков: Путин готовится к инаугурации, 6 мая он встретится с уходящим кабмином

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин готовится к инаугурации, которая пройдет во вторник, 7 мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства в середине дня в понедельник, 6 мая, встретится с правительством, чтобы подвести итоги работы. Кабмин в полном составе уйдет в отставку сразу после того, как избранный президент вступит в свою должность.

Кроме того, Путин проведет ряд внутренних встреч и совещаний. О каких конкретно встречах идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил.

Инаугурация Путина состоится 7 мая. После нее правительство уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией. В основной закон в 2020 году добавили норму, согласно которой президент назначает премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Это не касается силового блока и главы МИД — их назначат только после консультаций с Совфедом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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