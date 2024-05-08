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16:45, 8 мая 2024Россия

Володин заявил о вопросах к ушедшему в отставку правительству

Спикер ГД Володин заявил, что к ушедшему в отставку кабмину России есть вопросы
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

К ушедшему в отставку правительству России есть вопросы. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

По словам председателя Думы, у правительства были успехи, однако ряд проблем в России так и остались нерешенными. В качестве вызовов, с которыми встретился кабмин, Володин отметил пандемию коронавируса.

«Правительству пришлось работать в этой, прямо сказать, непростой ситуации. Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать», — заявил политик.

При этом он подчеркнул, что проблемы государства всегда проходили открытое обсуждение, что помогало выходить из кризисов.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая. Кабмин будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума.

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