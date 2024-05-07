Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России

Правительство России ушло в отставку. Распоряжение о сложении полномочий кабмина подписал его председатель Михаил Мишустин. Документ опубликован в Telegram-канале федерального исполнительного органа.

Процедура проведена в соответствии со статьей 11б Конституции России, а также с федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Формирование нового кабмина начнется с назначения его председателя, указ о назначении которого подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после этого премьер-министр должен предоставить главе государства свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин может предложить кандидатуру нового председателя правительства уже 7 мая.

Правительство России, возглавляемое премьер-министром Михаилом Мишустиным утвердили в январе 2020 года после отставки прежнего кабмина, председателем которого являлся Дмитрий Медведев.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации, в ходе которой глава государства принес присягу, прошла Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.