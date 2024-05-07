Кремль назвал возможный срок предложения Путиным кандидатуры премьера

Песков: Путин может предложить кандидатуру нового премьер-министра уже 7 мая

Президент России Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьер-министра уже 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Такого обращения президента «вполне можно ожидать», сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Нынешний состав кабмина, возглавляемый Михаилом Мишустиным, уйдет в отставку 7 мая — в день инаугурации Путина. Следующее правительство будет избрано по новым правилам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию.

Церемония инаугурации президента России начнется в 12:00 мск. Ее будут транслировать федеральные телеканалы.