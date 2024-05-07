Возглавляемое Мишустиным правительство России уйдет в отставку 7 мая

Правительство России, возглавляемое Михаилом Мишустиным, во вторник, 7 мая, уйдет в отставку. Оно впоследствии будет избрано по новым правилам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию.

Нынешний кабмин уйдет в отставку сразу после инаугурации избранного президента Владимира Путина, когда глава государства вступит в свою должность. В этот раз правительство будет впервые целиком избрано по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок.