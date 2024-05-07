Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 7 мая 2024Россия

Правительство России уйдет в отставку

Возглавляемое Мишустиным правительство России уйдет в отставку 7 мая

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Правительство России, возглавляемое Михаилом Мишустиным, во вторник, 7 мая, уйдет в отставку. Оно впоследствии будет избрано по новым правилам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию.

Нынешний кабмин уйдет в отставку сразу после инаугурации избранного президента Владимира Путина, когда глава государства вступит в свою должность. В этот раз правительство будет впервые целиком избрано по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Си Цзиньпин назвал условия, при которых Китай поддержит мирную конференцию по Украине. Что он предложил?

      Антонов заявил о готовности использовать все средства для защиты суверенитета РФ

      Суд во Владивостоке арестовал американского военного до 2 июля

      Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ около Белгородской области

      В Белоруссии рассказали о наращивании военного потенциала в Польше и Прибалтике

      Во Франции обвинили США в ведении «агрессивной торговой войны» против ЕС

      Женщина работала в пустом офисе и обнаружила у двери пугающую записку

      Отказывающаяся от интимной стрижки девушка рассказала о проблемах в отношениях

      Стало известно о возможной массированной атаке ВСУ по России

      В США отложили первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше