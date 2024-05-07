Владимир Путин 7 мая вступит в должность президента. Как будет проходить его инаугурация?

В Кремле 7 мая пройдет инаугурация избранного президента России Владимира Путина

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся 15-17 марта, пройдет в Москве во вторник, 7 мая. Эта дата выбрана в соответствии со статьей 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, согласной которой срок полномочий избранного главы государства начинается по истечении ровно шести лет со дня вступления в должность его предшественника или его самого, если это не первый срок президента.

Где и во сколько смотреть инаугурацию Путина

Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать на федеральных каналах, среди которых «Первый канал», «Россия 1», НТВ и другие.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Где и как пройдет церемония

Согласно Конституции, избранный президент в торжественной форме приносит присягу, текст которой записан в Основном законе. На церемонии вступления в должность используются символы президентской власти, в частности, штандарт и знак президента России, а также специальный экземпляр Конституции.

До 2000 года вступление в должность главы государства проводили в Государственном Кремлевском дворце, затем — в Большом Кремлевском дворце.

В ходе церемонии президент выступит с речью. В 2018 году церемония инаугурации Путина продлилась около часа.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кто приглашен на инаугурацию

Список гостей церемонии определяет служба протокола главы государства. На церемонии обязательно присутствуют депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии, а также представители дипломатического корпуса.

Помимо них среди приглашенных могут быть кавалеры орденов Святого апостола Андрея Первозванного и «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, Герои России, представители основных религиозных конфессий, члены избирательного штаба и доверенные лица президента, а также представители различных общественных организаций и объединений, губернаторы и зарубежные гости. К примеру, 6 мая сообщалось, что на церемонии будет присутствовать посол Франции.

Что будет после инаугурации

По закону, в день, когда избранный президент вступает в должность, действующий состав правительства страны слагает свои полномочия. Эта процедура является обязательной независимо от того, меняется глава государства или переизбирается. Все экс-министры продолжают исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.» вплоть до формирования нового кабинета.

В этот раз кабинет министров будет впервые целиком сформирован по новым правилам, которые были установлены после внесения поправок в Конституцию в 2020 году. Согласно им, кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и большинства министров утверждает Государственная Дума. Исключение составляют только руководители «силового блока» — МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста. Их назначение производит президент после консультаций с Советом Федерации.

После того как пройдут парламентские процедуры, должны быть изданы указы. Затем уже председателем правительства должны быть распределены полномочия между курирующими зампредами правительства, внутри министерств, если там будут структурные изменения распределения полномочий. Это все остаточные, но очень важные моменты, связанные с формированием нового состава правительства Павел Склянчук политтехнолог

По его словам, окончательно процесс формирования кабинета министров с учетом периода распределения полномочий министров и вице-премьеров может продлиться до конца мая.

Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 процента голосов. Этот срок станет для Путина пятым.