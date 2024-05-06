Франция отправит посла на инаугурацию Путина

Reuters: Францию на инаугурации Путина будет представлять посол в России

Франция отправит на инаугурацию российского президента Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

«Францию ​​будет представлять ее посол в России», — рассказал источник агентству.

Такой шаг Парижа может стать причиной «раскола в западном лагере», пишет издание.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что представительство ЕС и страны-члены объединения получили приглашения для участия в инаугурации российского лидера, но решение об участии пока не принято.