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15:35, 6 мая 2024Мир

Франция отправит посла на инаугурацию Путина

Reuters: Францию на инаугурации Путина будет представлять посол в России
Посол Франции в России Пьер Леви

Посол Франции в России Пьер Леви. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Франция отправит на инаугурацию российского президента Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

«Францию ​​будет представлять ее посол в России», — рассказал источник агентству.

Такой шаг Парижа может стать причиной «раскола в западном лагере», пишет издание.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что представительство ЕС и страны-члены объединения получили приглашения для участия в инаугурации российского лидера, но решение об участии пока не принято.

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      Лина Пивоварова
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