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13:49, 6 мая 2024Мир

В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

Стано: приглашение на инаугурацию Путина получено, решение по участию не принято

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Представительство Европейского союза (ЕС) и страны-члены сообщества получили приглашения для участия в инаугурации президента России Владимира Путина, но решения по участию пока не принято. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что приглашения были разосланы в представительства стран ЕС и в наше представительство в Москве, мы в настоящее время обсуждаем этот вопрос со странами ЕС, чтобы по возможности иметь скоординированный подход», — сказал дипломат.

По его словам, глава евродипломатии Жозеп Боррель против участия в инаугурации российского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовится к инаугурации, которая пройдет 7 мая. По его словам, глава государства 6 мая встретится с правительством, чтобы подвести итоги работы. Кабмин в полном составе уйдет в отставку сразу после того, как избранный президент вступит в свою должность.

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      Семен Александров
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