Начался пятый президентский срок Владимира Путина. О чем он сказал на инаугурации?

Владимир Путин официально вступил в должность президента России

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Он пробудет на этом посту шесть лет — до 2030 года.

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Путин принес присягу. Этот срок для главы государства станет пятым по счету. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин передал политику символы президентской власти, в том числе президентский знак — золотой Георгиевский крест с изображением герба Российской Федерации и девиза «Польза, честь и слава» на золотой цепи.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу Владимир Путин президент России

Торжественная часть инаугурации завершилась залпом из орудий. Всего прозвучало 30 залпов, что составляет максимальное количество в иерархии военных почестей.

Путин обратился к каждому россиянину после инаугурации

В речи после инаугурации российский лидер обратился к гражданам страны. Он поблагодарил каждого россиянина и отдельно — тех, кто сражается за Отечество. Он отметил, что граждане подтвердили правильность курса властей, что «важно на фоне серьезных испытаний».

Путин добавил, что власти страны должны воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России. «Достичь больших целей можно только вместе со своим народом», — объявил президент.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава государства в инаугурационной речи также пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян. «При этом подчеркну: результаты этой работы зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, трудиться с полной отдачей», — сказал он.

Путин добавил, что граждане России — единый и великий народ, который вместе преодолеет все преграды и реализует все задуманное.

Президент высказался о «внутренних смутах» и развитии страны

Российский лидер заявил, что для противостояния потрясениям политическая система России должна быть устойчивой.

«Открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и ее уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений», — напомнил президент.

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Путин также призвал обеспечить надежную преемственность в развитии России на десятилетия вперед. Он пообещал сделать все, чтобы граждане, которые проявили свои лучшие качества и «делом доказали верность Отечеству», выходили на ведущие позиции во всех сферах, включая экономику и государственное управление.

Глава государства рассказал о диалоге с Западом и построении многополярного мира

Путин отметил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами. По его словам, диалог с ними по стратегической безопасности возможен, однако «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор — за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества Владимир Путин президент России

Российский лидер также подчеркнул, что Москва продолжит работу со своими партнерами по евразийской интеграции и с другими суверенными центрами развития работу по построению многополярного миропорядка, «равной и неделимой системы безопасности».

Правительство России ушло в отставку

Правительство России, возглавляемое Михаилом Мишустиным, сразу после инаугурации Владимира Путина ушло в отставку. Оно впоследствии будет впервые целиком избрано по новым правилам, вступившим в силу после внесения поправок в Конституцию.

Фото: Kremlin.ru / Reuters

Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума. Это не коснется «силового блока», в который входит МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, — их руководителей президент назначит только после консультаций с Совфедом.

Нынешнее правительство утвердили в январе 2020 года после отставки прежнего кабмина, возглавляемого Дмитрием Медведевым.