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12:19, 7 мая 2024Россия

Путин высказался о внутренних смутах в речи на инаугурации

Владимир Путин на инаугурации призвал помнить о трагедии внутренних смут

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Владимир Путин во время вступления в должность президента призвал помнить о трагической цене внутренних смут. Это следует из трансляции, которая ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что для противостояния потрясениям политическая система России должна быть устойчивой.

Открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и ее уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений

Владимир Путин

Кроме того, вступивший в должность главы государства Путин обратил внимание на то, что россияне подтвердили поддержку проводимому курсу властей страны.

Как рассказал «Ленте.ру» бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко, инаугурация президента России проходит по сценарию, который был разработан давно, и изменения в него вносятся минимальные.

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      Марк Леонов
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