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12:10, 7 мая 2024Россия

Путин обратился к каждому россиянину после инаугурации

Владимир Путин обратился к каждому россиянину в речи после инаугурации

Кадр: Администрация Президента России

Владимир Путин обратился к каждому россиянину в речи после инаугурации. Это следует из трансляции, которая ведется в Telegram-канале Кремля.

Как заявил российский лидер, вступивший в должность до 2030 года, он благодарен каждому из жителей страны, и отдельно — тем, кто сражается за Отечество. Он добавил, что граждане страны подтвердили правильность курса властей, что «важно на фоне серьезных испытаний».

Путин добавил, что власти страны должны воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России.

«Достичь больших целей можно только вместе со своим народом», — подчекрнул президент.

Во вторник, 7 мая, Путин вступил в должность президента. Сразу после инаугурации правительство, согласно закону, уйдет в отставку. Кабмин в этот раз будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию в 2020 году поправок.

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