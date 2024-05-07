Владимир Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Трансляцию инаугурации ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства вступил в должность после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Этот срок для главы государства станет пятым по счету.

Сразу после инаугурации правительство России уйдет в отставку. Кабмин в этот раз будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию России в 2020 году поправок. Кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума. Это не коснется «силового блока», в который входит МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, — их руководителей президент назначит только после консультаций с Совфедом.

Путин одержал победу на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года, набрав 87,28 процента голосов. Впервые он был избран главой государства 26 марта 2000 года, а затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Право выставлять свою кандидатуру на выборах в 2024-м он получил после принятия поправок в Конституцию.