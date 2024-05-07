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06:30, 7 мая 2024Россия

Экс-глава протокола Кремля рассказал о подготовке инаугурации президента России

Экс-глава протокола Кремля Шевченко назвал традиционным сценарий инаугурации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Инаугурация президента России идет по сценарию, который был разработан давно, рассказал бывший глава протокольной службой Кремля Владимир Шевченко. О деталях торжественной церемонии вступления в должность главы государства он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Инаугурация расписана. Она традиционная. Каждый раз в инаугурацию вносится какой-то элемент, например, связанный с проездом президента, но не более. Когда были спокойные времена, после инаугурации были приемы небольшие. Сейчас уже с 2018 года их не проводят. Остальное все описано», — поделился Шевченко.

Согласно статье 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, инаугурация главы государства проходит по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах.

Ключевой момент церемонии — принесение президентом России присяги, текст которой зафиксирован в Конституции страны. Глава государства клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовится к инаугурации, которая пройдет 7 мая. После нее правительство уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.

Отмечается, что представительство Евросоюза (ЕС) и страны-члены сообщества получили приглашения для участия в инаугурации президента России Владимира Путина, но решения по участию пока не принято.

Известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на инаугурацию президента России Владимира Путина.

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