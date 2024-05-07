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12:19, 7 мая 2024Россия

Путин закончил речь на инаугурации словами «Вместе победим»

Президент РФ Путин закончил речь на инаугурации словами «Вместе победим»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин закончил речь на церемонии инаугурации словами «Вместе победим». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 1».

Глава государства в инаугурационной речи пообещал гражданам сделать все необходимое, чтобы оправдать их доверие. «При этом подчеркну: результаты этой работы зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, трудиться с полной отдачей. Сегодня мы держим ответ перед нашей историей и предками», — сказал он.

Путин добавил, что граждане России — единый и великий народ, который вместе преодолеет все преграды и реализует все задуманное. «Вместе — победим!» — заключил президент.

После этого в Кремлевском дворце прозвучала патриотическая песня «Славься» на музыку композитора Михаила Глинки.

Ранее сообщалось, что на Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat.

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