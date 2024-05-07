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12:03, 7 мая 2024Экономика

На инаугурации Путина показали обновленный Aurus

Президент РФ Путин проехал на обновленном Aurus Senat

Президент России Владимир Путин проехал на обновленном автомобиле Aurus Senat перед церемонией инаугурации. Трансляцию с места события ведет телеканал «Россия 1».

Видео с выездом Путина на инаугурацию опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как глава государства садится в лимузин.

Впервые обновленный Aurus Senat показали на видео в начале мая. Корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин тогда написал в Telegram, что Путин приедет на лимузине на церемонию инаугурации.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что обновленный Aurus Senat будет отличаться от старой модели в том числе тем, что в нем будут использованы новые детали российского производства. «Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены», — пояснил он.

Варвара Кошечкина
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