Обновленный Aurus Путина впервые показали на видео
Журналист Зарубин показал перед инаугурацией обновленный Aurus Путина
Корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин впервые показал обновленный автомобиль Aurus Senat президента РФ Владимира Путина. Соответствующие видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Зарубин пообещал показать в своей программе «Москва. Кремль. Путин» новый и старый автомобиль президента. Журналист уточнил, что на измененном Aurus глава государства приедет на инаугурацию в Кремль 7 мая.
В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что обновленный Aurus Senat будет отличаться от старой модели в том числе тем, что в нем будут использованы новые детали российского производства. «Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены», — пояснил он.