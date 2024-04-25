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17:10, 25 апреля 2024Экономика

Стало известно об изменениях в российском премиальном авто

Мантуров рассказал об импортозамещении деталей обновленного Aurus Senat

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Измененный Aurus Senat, который представят на инаугурации президента России Владимира Путина, будет отличаться от старой модели этого отечественного премиального авто в том числе тем, что в нем будут использованы обновленные детали российского производства. Об этом рассказал Life.ru вице-премьер, глава Минмпроторга Денис Мантуров.

«Можно сказать, это касается экстерьера и интерьера. Ну и части компонентов, которые обновлены, — уже импортозамещены», — цитирует министра издание.

Машины Aurus создаются с 2013 года, впервые их показали публике в 2018-м. О том, что обновленный люксовый автомобиль представят на церемонии, которая состоится 7 мая, ранее стало известно от самого Мантурова.

Как писали СМИ, производитель этих премиальных авто планирует запустить их сборку на бывшем заводе Toyota в петербургских Шушарах. В настоящее время объемы выпуска машин Aurus Senat и внедорожников Komendant относительно небольшие. В 2023 году предполагалось собрать 200 Komendant, а планы по производству Senat не раскрывались.

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      Дмитрий Воронин
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