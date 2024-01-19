Автомобили Aurus захотели собирать на бывшем заводе Toyota

«Ъ»: автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Шушарах

Производитель премиальных автомобилей Aurus рассматривает возможность начала сборки машин на бывшем заводе Toyota в Шушарах, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, основному акционеру Aurus с долей в 63,5 процента. Отмечается, что в организации производства в регионе заинтересован «Газпром». Еще в начале декабря 2023 года совет директоров монополиста собирался обсудить реализацию этой инициативы. В дальнейшем представители энергохолдинга намерены войти в проект, уточнили собеседники газеты.

С середины 2021 года премиальные российские автомобили серийно выпускаются в Елабуге. На базе площадки компании «Соллерс», являющейся третьим по величине акционером Aurus, производятся сварка и окраска кузовов. При этом в настоящее время объемы выпуска машин Aurus Senat и внедорожников Komendant — относительно небольшие. В 2023 году предполагалось собрать 200 Komendant, а планы по производству Senat не раскрывались.

О планах «Газпрома» стать владельцем крупнейшей доли в производителе российских люксовых автомобилей Aurus сообщалось еще в конце октября 2023 года. Тогда газета «Ведомости» со ссылкой на источники утверждала, что руководство энергохолдинга собиралось приобрести долю в размере 40 процентов в суммарном капитале Aurus. При этом отмечалось, что сделка станет денежной, так как Aurus требовались средства для развития производства.