Производителя автомобиля Aurus поддержат за счет «Газпрома»

«Ведомости»: крупную долю Aurus продадут «Газпрому из-за потребности в деньгах

«Газпром» может стать владельцем крупнейшей доли в производителе российских люксовых автомобилей Aurus. Об этом со ссылкой на три источника, которые знакомы с акционерами автомобильной компании, пишут «Ведомости».

Один из них указывает, что точные сроки сделки неизвестны, но принципиальное решение на правительственном уровне уже принято. Кроме того, понятно, что сделка будет денежной, потому что компании требуются средства для развития производства.

Стоимость и размер будущей доли газовой монополии утоняются, но другой собеседник издания заметил, что она составит до 40 процентов. Получить пакет «Газпром» может от его крупнейшего акционера — подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП «НАМИ», с которого проект и начинался десять лет назад.

Изначально Aurus на 75 процентов принадлежал НАМИ, а на 25 процентов — партнеру по проекту «Соллерс». В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36 процентов Aurus, после чего у НАМИ осталось 63,5 процента, а у «Соллерса» — 0,5 процента.

«Газпром» не подтвердил информацию о будущей покупке, но признал, что правление приняло к сведению информацию о ходе реализации проекта Aurus, а вопрос вынесут на совет директоров.

Ранее, в сентябре 2023 года, компания приобрела казанскую «Аурус-аэро», которая занимается производством авиатехники (в 2019 году Казанский вертолетный завод представил машину «Ансат Aurus», выполненную в стилистике бренда Aurus). А в мае «Газпром», Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Минпромторг подписали соглашение о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в рамках строительства судов премиум-класса «Аурус-марин».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заметил, что автомобильное производство Aurus убыточно, даже в 2021 году потери составили 271,1 миллиона рублей, поэтому ему нужны деньги. По оценке эксперта, говорить о рентабельности производства можно было бы при уровне от 500 автомобилей в год, но с 2019 года на учет в России поставлено только 119 машин бренда (включает ли эта статистика пополнение автопарка правительства и администрации президента, неизвестно).

В свою очередь руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников отметил, что у «Газпрома» отсутствуют какие-либо компетенции в вопросе строительства автомобилей, поэтому речь идет только о вложении средств.

В июле сообщалось, что первые серийные экземпляры минивэна Aurus Arsenal соберут в следующем году. Покупателям вначале станет доступна небольшая партия. Модель по техническим параметрам будет сопоставима с седаном Senat.