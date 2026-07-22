Американец заподозрил своих кошек в симпатии к россиянам и попросил о помощи

Пользователь Reddit с ником Schrodingers_Dude рассказал о необычной реакции своих кошек на жену друга. Та переселилась в Соединенные Штаты из России.

«Мои кошки довольно типичны, большую часть времени они меня игнорируют, особенно когда чувствуют, что я чего-то от них хочу. Так вот, на днях я впервые встретил жену своего друга — она русская, и она потрясающая, я ее обожаю. И, конечно же, она тут же завязала разговор с одной из моих кошек. Другая же убежала и спряталась, как я и ожидал. Оставшееся животное наклонилось вперед и повернуло голову набок, как завороженное наблюдая за гостьей», — написал автор.

Кошка теряла интерес к происходящему, как только женщина переходила с русского на английский. Однако стоило ей снова начать говорить на родном языке, как зверь начинал активно вслушиваться.

«Убежавшая кошка почти сразу вернулась и начала мурлыкать и тереться о жену моего друга. Они обе просто сидели и смотрели на нее все то время, пока она была здесь, а когда она заговорила с ними по-русски, она была словно Кошачий Иисус. Я в шоке», — признался мужчина.

Он попросил других пользователей помочь ему выучить несколько фраз на русском языке, чтобы вызвать у своих зверей такой же интерес. Ему порекомендовали слова с обилием шипящих звуков — «кушать», «хороший» и «пушистый».

Ранее другая пользовательница Reddit опубликовала фото кошачьего домика, на котором отчетливо видна белая масса неизвестного происхождения. Она попросила других посетителей портала определить, что это такое.