Вооруженные силы (ВС) России поразили реактивными ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-4 Сикер» украинскую газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области.
Кадрами работы по объекту поделилось российское Министерство обороны в ночь на 22 июля.
Российские «Герани» регулярно оставляют ВСУ без снабжения
Российские военные при помощи «Гераней» также погасили свет в населенном пункте Зарудье Сумской области, ударив по крупному энергетическому объекту — подстанции 330 киловатт.
Электрическая подстанция на 110 киловатт ранее была уничтожена беспилотником «Герань-4 Сикер» и в населенном пункте Холмы Черниговской области.
Несколько дней назад реактивными БПЛА был поражен важный для ВСУ логистический центр в Днепропетровске, а после был нанесен четкий удар по логистическому центру в Черниговской области.
Российские «Герани» также разбили украинский железнодорожный локомотив, перевозивший вооружение, военную и специальную технику ВСУ.
А после нанесли удар по стоянке грузовой техники, которую киевский режим использовал в военных целях.
Отдельные [разбитые] автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти
Кроме того, российские войска ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ.
В девяти километрах на восток от Одессы поражение получило судно типа балкер. Еще один удар пришелся по сухогрузу в 50 километрах южнее Одессы. Помимо того, ВС России ударили по сухогрузу в порту города Николаева.
Технические особенности российской «Герани-4»
Особенностью российского дрона-камикадзе «Герань-4» является способность самостоятельно выделять необходимые объекты.
На интерфейсе оператора появляются метки, которые дрон ставит автоматически. Аппарат идентифицирует тип цели и ведет подсчет потенциальных объектов для удара. Транспорт помечают на экране буквой V, а людей — словом person.
Кроме того, «Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость до 500 километров в час. Аппарат может нести боевую часть весом до 70 килограммов.
Соответственно, этот дрон-камикадзе может наносить оперативные удары по мобильным целям.
Военный эксперт Алексей Леонков также отметил, что модификации «Гераней» успешно уничтожают складские и производственные помещения, в которых собираются беспилотные новинки для украинской армии.
В атаках наших беспилотников уже по их характеру заметно, что планирование ударов и их сопровождение сочетается с российской системой искусственного интеллекта
Ранее ВС России нанесли удар баллистическими ракетами «Искандер-М» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по важному для ВСУ заводу радиоэлектроники.