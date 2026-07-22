«Герани» ударили по газоперерабатывающей украинской установке. Какие еще объекты ВСУ армия России поразила реактивными БПЛА?

МО РФ показало удар «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке в Ефремовке

Вооруженные силы (ВС) России поразили реактивными ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-4 Сикер» украинскую газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области.

Кадрами работы по объекту поделилось российское Министерство обороны в ночь на 22 июля.

Российские «Герани» регулярно оставляют ВСУ без снабжения

Российские военные при помощи «Гераней» также погасили свет в населенном пункте Зарудье Сумской области, ударив по крупному энергетическому объекту — подстанции 330 киловатт.

Электрическая подстанция на 110 киловатт ранее была уничтожена беспилотником «Герань-4 Сикер» и в населенном пункте Холмы Черниговской области.

Несколько дней назад реактивными БПЛА был поражен важный для ВСУ логистический центр в Днепропетровске, а после был нанесен четкий удар по логистическому центру в Черниговской области.

Российские «Герани» также разбили украинский железнодорожный локомотив, перевозивший вооружение, военную и специальную технику ВСУ.

А после нанесли удар по стоянке грузовой техники, которую киевский режим использовал в военных целях.

Отдельные [разбитые] автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти Министерство обороны Российской Федерации

Кроме того, российские войска ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ.

В девяти километрах на восток от Одессы поражение получило судно типа балкер. Еще один удар пришелся по сухогрузу в 50 километрах южнее Одессы. Помимо того, ВС России ударили по сухогрузу в порту города Николаева.

Технические особенности российской «Герани-4»

Особенностью российского дрона-камикадзе «Герань-4» является способность самостоятельно выделять необходимые объекты.

На интерфейсе оператора появляются метки, которые дрон ставит автоматически. Аппарат идентифицирует тип цели и ведет подсчет потенциальных объектов для удара. Транспорт помечают на экране буквой V, а людей — словом person.

Кроме того, «Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость до 500 километров в час. Аппарат может нести боевую часть весом до 70 килограммов.

Соответственно, этот дрон-камикадзе может наносить оперативные удары по мобильным целям.

Военный эксперт Алексей Леонков также отметил, что модификации «Гераней» успешно уничтожают складские и производственные помещения, в которых собираются беспилотные новинки для украинской армии.

В атаках наших беспилотников уже по их характеру заметно, что планирование ударов и их сопровождение сочетается с российской системой искусственного интеллекта Алексей Леонков Военный эксперт

Ранее ВС России нанесли удар баллистическими ракетами «Искандер-М» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по важному для ВСУ заводу радиоэлектроники.

