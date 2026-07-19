Российские военные ударили «Геранью» по логистическому центру ВСУ

ВС РФ поразили беспилотником логистический центр ВСУ в Черниговской области

Российские Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в силовом ведомстве, беспилотником «Герань-4 Сикер» ВС РФ ударили по логистическому центру в населенном пункте Березна.

Этот центр, по информации Минобороны, использовался для доставки грузов военного назначения для подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выполнили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине: удары совершены по Киеву, Одессе и Запорожью.