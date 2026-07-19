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16:47, 19 июля 2026Бывший СССР

Российские военные ударили «Геранью» по логистическому центру ВСУ

ВС РФ поразили беспилотником логистический центр ВСУ в Черниговской области
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Минобороны России / MAX

Российские Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказали в силовом ведомстве, беспилотником «Герань-4 Сикер» ВС РФ ударили по логистическому центру в населенном пункте Березна.

Этот центр, по информации Минобороны, использовался для доставки грузов военного назначения для подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выполнили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине: удары совершены по Киеву, Одессе и Запорожью.

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