Российские военные ударили «Геранью» по электроподстанции на Украине

ВС РФ уничтожили беспилотником электрическую подстанцию в Черниговской области

Российские войска ударили беспилотником «Герань» по электрической подстанции в Черниговской области на Украине. Об этом сообщает РИА Новости в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА «Герань-4 Сикер» была уничтожена электрическая подстанция 110 кВ.

Кроме того, в Минобороны сообщили об ударе Геранью по логистическому центру ВСУ в Черниговской области. Этот центр, по информации ведомства, использовался для доставки грузов военного назначения для подразделений ВСУ.