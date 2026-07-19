Российские военные ударили «Геранью» по электроподстанции на Украине

Российские войска ударили беспилотником «Герань» по электрической подстанции в Черниговской области на Украине. Об этом сообщает РИА Новости в Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА «Герань-4 Сикер» была уничтожена электрическая подстанция 110 кВ.
Кроме того, в Минобороны сообщили об ударе Геранью по логистическому центру ВСУ в Черниговской области. Этот центр, по информации ведомства, использовался для доставки грузов военного назначения для подразделений ВСУ.