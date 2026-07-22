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Забота о себе
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05:00, 22 июля 2026Забота о себе

Раскрыт главный секрет женского оргазма

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Преподаватель психологии из Эссекского университета Меган Клабунде выяснила, почему одни женщины испытывают оргазм чаще, чем другие. Своими выводами она поделилась с изданием HuffPost.

Клабунде заявила, что проведенное ею в соавторстве со студенткой-психологом Эмили Диксон исследование показало, что главный секрет женского оргазма связан с интероцепцией — способностью ощущать внутренние процессы в организме. По словам специалистки, к ним относятся в том числе способность чувствовать биение сердца, уровень голода или наполненность мочевого пузыря.

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По словам Клабунде, респондентки, которые чаще испытывали яркий оргазм, также отмечали у себя более высокий уровень телесной чувствительности. «Наше исследование эмпирически доказывает, что, чтобы испытывать более частые и яркие оргазмы, женщинам нужно перестать думать о том, что у них в голове, и больше прислушиваться к своему телу», — считает психолог.

Ранее сексолог Лулу Саннакс раскрыла секрет хорошей интимной жизни в зрелом возрасте. По ее мнению, 40-летние люди не ждут идеального момента для секса, как это часто делают 20-летние.

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