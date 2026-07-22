Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:52, 22 июля 2026Наука и техника

Раскрыта причина поломки дорогих смартфонов Samsung

Android Central: Экраны смартфонов Samsung покраснели из-за функции Privacy Display
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Начало событий в новости В самом дорогом смартфоне Samsung нашли изъян

Фото: Carlos Barria / Globallookpress.com

Корпорация Samsung выяснила причину массовой поломки дисплеев смартфонов Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Central.

Авторы медиа напомнили, что в середине июля владельцы Galaxy S26 Ultra — самого передового и дорогого смартфона Samsung — начали жаловаться на покраснение экрана девайса. В верхней части дисплея заметили красные пятна. По данным Android Central, проблема оказалась связана с функцией Privacy Display.

Об итогах расследования журналистам рассказал источник в компании. По его словам, покраснение может появиться в тот момент, когда на экран падает большое количество света. Определенным образом ошибка связана с Privacy Display — эксклюзивной для Galaxy S26 Ultra функцией, которая затемняет некоторые области экрана, не позволяя посторонним подглядывать.

Также источники рассказали, что первые жалобы на покрасневший экран флагмана Samsung появились не летом, а еще три-четыре месяца назад. Как говорится в материале, инженеры компании выяснили, что проблема заключается только в программном обеспечении (ПО), а значит, ее можно будет устранить в ближайшем обновлении.

Ранее журналисты издания MakeUseOf призвали пользователей отключить настройку нейросети Galaxy AI на смартфонах Samsung, чтобы телефоны обрабатывали запросы, не отправляя данные на серверы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В оперштабе рассказали о последствиях атаки ВСУ на Краснодар
    На складском комплексе в Краснодаре пострадали люди
    Россиянам назвали самые полезные летние завтраки
    Романтическое путешествие новобрачной закончилось взрывной диареей
    Россиянка описала отпуск в Египте фразой «квест по выживанию в условиях анти­са­ни­та­рии»
    В Петербурге началось производство новой машины под маркой Tenet
    Врач объяснил опасность бесконтрольного приема магния
    ВСУ атаковали складской комплекс в Ставропольском крае
    Немецкий журналист осадил Зеленского из-за одного решения
    В США заявили о тяжелых последствиях внутриполитических распрей на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok