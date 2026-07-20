Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 21 июля 2026Наука и техника

Одну настройку на смартфонах Samsung призвали отключить

MakeUseOf: Смартфоны Samsung призвали ограничить при обработке запросов к ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Смартфоны Samsung будут делиться излишними данными с производителем, если не отключить одну настройку. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Авторы портала напомнили, что в устройствах Samsung несколько лет назад стали доступны инструменты искусственного интеллекта (ИИ) Galaxy AI. Журналисты рассказали, что при их активации телефоны корейского бренда начинают собирать излишнее количество информации, и посоветовали ограничить это одной настройкой.

В материале говорится, что в Galaxy AI входят несколько полезных сервисов — телефонный секретарь Call Assist, функция обработки текста Writing Assist, опция удаления шума с аудиозаписей Audio Eraser и прочие инструменты. Однако по умолчанию нейросеть, выполняя каждую задачу, обращается к серверам Samsung.

«Samsung заявляет, что все эти данные зашифрованы и защищены, что обнадеживает. Тем не менее ваша информация все равно куда-то перемещается, и это не самая приятная мысль», — заметил автор портала Панкил Шах. По его словам, можно принудительно включить функцию обработки запросов к ИИ на смартфоне. Для этого нужно открыть в настройках раздел Galaxy AI и активировать параметр «Обрабатывать данные только на устройстве». Также можно настроить этот параметр выборочно для каждого сервиса.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что Китай является страной, где продают одни из самых дешевых смартфонов в мире. Это объяснили в первую очередь высокой конкуренцией в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о массированном налете ВСУ на регионы России
    Стали известны возможные сроки увольнения главкома ВСУ
    Секс-символ зимнего спорта раскрыла секрет идеальной фигуры
    Фермеры в Армении перекрыли трассу из-за проблем со сбытом урожая
    Москвичей призвали быть аккуратнее за рулем на фоне непогоды
    У победившей рак ведущей нашли неизлечимое заболевание
    Россиянка описала город в Японии словами «похож на Санкт-Петербург»
    Американская боксерша погибла в 26 лет
    Россиянин похитил у пенсионеров более 50 миллионов рублей
    Алиев обратился к новому премьеру Великобритании
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok