Академик рассказал о скрытой опасности вейпов

Онищенко: Вейпы втягивают молодежь в курение

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о скрытой опасности вейпов. По его словам, они втягивают молодежь в курение, передает НСН.

«Госдума уходящего созыва очень правильно ставила вопрос о запрете вейпов», — заявил академик. При этом он отметил, что некоторые выступают чуть ли не за пропаганду вейпов. В том числе проводились конкурсы по выпусканию колец. «Да, это был пар, но детей приучали к мысли, что это безопасно. Сегодня — пар, завтра — никотин, послезавтра — наркотик!» — уверен Онищенко.

В связи с чем заместитель президента Российской академии образования призвал запретить вейпы. По его словам, они не помогают бросить курить, а наоборот способствуют появлению этой вредной привычки. «Это пропаганда коварной заразы, которая, наоборот, втягивает в курение молодежь. Эту преступную тенденцию надо срочно останавливать», — подытожил Онищенко.

Ранее 25-летняя россиянка свалила заметную прибавку в весе на одну привычку. Девушка поделилась, что набрала семь килограммов. Она допустила, что произошло это на фоне курения вейпа.