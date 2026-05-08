25-летняя россиянка прибавила в весе на семь килограммов из-за вейпа

25-летняя россиянка заметно прибавила в весе из-за одной привычки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девушка поправилась на семь килограммов из-за вейпа. Она пояснила, что к пагубной привычке ее пристрастили курящие друзья.

Лишние килограммы, как утверждает россиянка, пришли за два-три месяца. По ее словам, в этот период она не сильно переедала и не устраивала себе дополнительных читмилов.

Диетологи сошлись в мнении о том, что электронная система не полностью закрывает тягу к никотину. По их данным, многие курильщики начинают чаще перекусывать или есть «на автомате» во время сеанса курения. Кроме того, фруктово-десертные вкусы электронок поддерживают постоянное «пищевое ожидание» десерта. Они усиливают аппетит и побуждают человека съесть что-то вкусное. Таким образом формируется новая пищевая привычка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летняя школьница покурила вейп и покрылась язвами.